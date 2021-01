Macron contro strategia vaccinale con prime dosi a tappeto

(ANSA) - PARIGI, 29 GEN - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha criticato la decisione di alcuni Paesi, fra i quali la Gran Bretagna, di dare la priorità a una prima dose dei vaccini che sono basati su due dosi da somministrare entro 28 giorni, come Pfizer-BioNTech. "Se guardiamo alla strategia della Gran Bretagna - ha detto Macron ad alcuni giornalisti fra i quali un corrispondente di Politico.eu -, anche se non voglio commentare le strategie altrui, dico che l'obiettivo non è avere il maggior numero di prime iniezioni". (ANSA).