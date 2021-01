Covid: in lockdown altri 8 municipi nella comunità di Madrid

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Altri otto municipi nella Comunità di Madrid, la regione amministrativa che comprende la capitale spagnola, saranno in lockdown con misure di confinamento e limiti agli spostamenti, a partire dalla mezzanotte del primo febbraio. Il provvedimento è stato disposto in seguito al calcolo di un incidenza, nei contagi di covid-19, di oltre mille casi su 100mila abitanti. Lo riferisce El Mundo. Non si potrà entrare o uscire dai comuni individuati almeno per le prossime due settimane. (ANSA).