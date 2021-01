AstraZeneca, ok a intervallo 3 mesi fra 1/a e 2/a dose

(ANSA) - LONDRA, 29 GEN - Il vaccino anti Covid di AstraZeneca/Oxford mantiene la sua efficacia anche con un intervallo "di tre mesi" fra prima dose e richiamo, secondo la strategia scelta dal Regno Unito. Lo ha detto l'amministratore delegato Pascal Soriot in un briefing con altri dirigenti dell'azienda e con il professor Andrew Pollard, di Oxford, sottolineando la "flessibilità" di uso e la facilità di conservazione e di somministrazione di un vaccino elaborato in soli 9 mesi malgrado le difficoltà. "Abbiamo grande fiducia in questo vaccini e nel suo potenziale di utilizzo", gli ha fatto eco Pollard, dicendosi "incoraggiato" dai risultati raggiunti.

