AstraZeneca, milioni di dosi vaccino pronte per Paesi Ue

(ANSA) - LONDRA, 29 GEN - Ci sono "milioni di dosi" di vaccino pronte per essere inviate nei Paesi Ue, già nei prossimi giorni. Lo ha detto Pascal Soriot, ad di AstraZeneca, nel corso di una conferenza stampa via webinar, sottolineando che gli stabilimenti del colosso farmaceutico anglo-svedese stanno lavorando 'non stop'. (ANSA).