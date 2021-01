Ue valuta mezzi legali

L'Ue alza i toni nel braccio di ferro con AstraZeneca e considera mezzi legali per garantire la fornitura dei vaccini promessi. Secondo quanto si apprende, Bruxelles potrebbe infatti utilizzare l'articolo 122 del trattato sul suo funzionamento per garantire legalmente la fornitura contrattuale dei vaccini anti-Covid. Lo ha indicato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in una lettera a diversi leader europei.