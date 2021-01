Navalny, Borrell: 'Molto preoccupati per ondata di arresti'

"In Russia sono stati arrestati oltre tremila manifestanti. Questa ondata di detenzioni ci preoccupa molto, e ci preoccupa la detenzione di Navalny. Ne discutiamo oggi con i ministri degli esteri dell'Ue". Così l'Alto rappresentante, Josep Borrell, a margine della riunione, a Bruxelles.

La polizia di San Pietroburgo ieri ha fermato circa 40 persone sul Nevsky Prospekt, vicino alla stazione della metropolitana Gostiny Dvor. Gli agenti, stando a quanto riportato da Rain e Fontanka, hanno bloccato dei passanti e li hanno caricati su un autobus. Poi sono stati portati al 5° dipartimento di polizia sull'argine del canale Obvodny. A quel punto sono stati stilati i protocolli amministrativi per aver preso parte a un raduno non autorizzato a favore di Alexey Navalny - secondo la polizia almeno 350 persone vi hanno partecipato. Ma il quartier generale di Navalny non ha annunciato (e non ha condotto) alcuna azione a San Pietroburgo domenica 24 gennaio. Lo riporta la testata indipendente Meduza.