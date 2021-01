Germania: appello Steinmeier, una candela per morti Covid

(ANSA) - BERLINO, 22 GEN - Una commemorazione solenne per le vittime del Covid, dopo Pasqua, e una candela accesa alla finestra, a partire da oggi e ogni sera, fino a quel giorno, in segno di lutto. Il presidente della Repubblica tedesca, Frank Walter Steinmeier, ha chiesto ai concittadini di mostrare così la partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime della pandemia.

"Mettiamo una candela alla finestra. Una luce in segno di cordoglio. In segno di partecipazione e di compassione", ha detto il presidente nel giorno in cui il bilancio giornaliero dei decessi ha superato la soglia dei 50 mila. Steinmeier ha anche chiesto di immortalare la candela con un'immagine dell'hashtag "#lichtfenster", e di postarla sui social network.(ANSA)