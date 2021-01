Navalny: Russia, non permetteremo cortei non autorizzati

(ANSA) - MOSCA, 21 GEN - La polizia russa non permetterà manifestazioni non autorizzate: lo ha dichiarato il vice ministro dell'Interno Aleksandr Gorovoi a due giorni dalle proteste contro l'arresto del leader dell'opposizione russa Alexiei Navalny in programma sabato. "Oggi, colleghi, non abbiamo scuse per permettere manifestazioni non autorizzate nelle strade e nelle piazze delle città in nessuna parte del Paese", ha detto Gorovoi, ripreso dall'agenzia Interfax, aggiungendo che le autorità hanno fornito "gli strumenti legali" necessari per impedire tali manifestazioni. (ANSA).