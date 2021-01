Covid, verso misure su viaggi ma frontiere Ue restano aperte

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GEN - Misure più restrittive sui viaggi, ma le frontiere dell'Ue restano aperte: è quanto emerge dalla videoconferenza dei leader dei 27, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche europee. Intanto la discussione sull'utilizzo del certificato di vaccinazioni anti Covid per viaggiare viene ritenuta prematura in questa fase, e probabilmente questo utilizzo sarebbe inappropriato. In particolare si segnala il rischio di dare alle persone l'impressione di poter viaggiare in sicurezza una volta vaccinate, mentre in realtà potrebbero ancora trasmettere il virus. Inoltre vengono rilevati problemi etici e di protezione dei dati personali. (ANSA).