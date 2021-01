Von der Leyen,insediamento Biden è nuova alba per Usa e Ue

"Questa nuova alba negli Stati Uniti è un momento che abbiamo atteso a lungo. L'Europa è pronta per un nuovo inizio". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca davanti alla plenaria del Parlamento europeo.

"Dopo quattro lunghi anni, finalmente l'Europa avrà un amico alla Casa Bianca", ha sottolineato von der Leyen, aggiugendo che il cambio di guardia sarà "un messaggio di guarigione per una nazione ferita". "L'Ue propone a Joe Biden un nuovo patto fondatore tra l'Europa e gli Stati Uniti, per un'Europa più forte, un'America più forte e per costruire insieme un mondo migliore". Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo alla plenaria del Parlamento Ue.