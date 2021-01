Covid: Turchia, superata soglia di 1 milione di vaccinati

(ANSA) - ISTANBUL, 20 GEN - La Turchia ha superato stamani la soglia di un milione di persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino per il Covid-19, a meno di una settimana dall'inizio della campagna di somministrazione a livello nazionale. Lo indicano i dati diffusi dal ministero della Salute di Ankara.

Le vaccinazioni su larga scala sono iniziate giovedì scorso per il personale medico e sanitario e da ieri sono destinate anche agli ospiti delle residenze assistite e agli over 80. Tra i primi a ricevere il vaccino è stato il presidente Recep Tayyip Erdogan con l'intenzione di "incoraggiare" la popolazione. In questa prima fase, la Turchia impiega il farmaco prodotto dall'azienda farmaceutica cinese SinoVac, che prevede un richiamo dopo 28 giorni. (ANSA).