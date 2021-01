Scia in fuori pista ma precipita da roccia, morto

(ANSA) - AOSTA, 18 GEN - Uno sciatore svedese di 46 anni è morto in ospedale a Sion (Svizzera) dopo essere precipitato da una roccia mentre percorreva un tratto in fuori pista nel comprensorio elvetico di Verbier. A dare l'allarme sono stati i figli, con cui l'uomo, residente del cantone di Vaud, stava trascorrendo la giornata di domenica 17 gennaio sulle piste da sci.

Verso le 10.30 - ha ricostruito la polizia cantonale del Vallese - si è avventurato in un tratto di neve non battuta, mentre i figli sono scesi lungo la vicina pista. Arrivati in fondo, non vedendolo arrivare, hanno chiamato i servizi di emergenza. Le squadre di soccorso hanno trovato l'uomo a circa 80 metri dalla zona in cui aveva lasciato la neve battuta: era caduto da un masso alto sei metri in un momento di scarsa visibilità a causa delle neve e della nebbia. Portato in elicottero all'ospedale, è morto durante la serata a causa delle ferite riportate. (ANSA).