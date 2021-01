Navalny a Mosca, 'non ho paura, questa è casa mia'

(ANSA) - MOSCA, 17 GEN - "Io sono qui e vi posso assicurare di essere felice, questa è casa mia. Tutti mi chiedono: hai paura? No, non ho paura. Passo la dogana con animo tranquillo, poi andrò a casa perché so che ho ragione ed esorto anche voi a non avere paura". Lo ha detto Alexey Navalny parlando ai giornalisti all'interno del terminal D dell'aeroporto di Sheremetyevo, dopo essere sceso dal bus navetta, in una specie di conferenza stampa improvvisata. Navalny si è poi diretto al controllo passaporti. (ANSA).