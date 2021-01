Alexey Navalny fermato all'aeroporto di Mosca

(ANSA) - MOSCA, 17 GEN - Alexey Navalny è stato fermato dalla polizia dopo essere atterrato a Mosca. Gli agenti gli hanno chiesto di seguirlo al controllo passaporti. La moglie lo ha baciato in segno di saluto. L'avvocato non ha potuto seguirlo.

La testata Current Time ha trasmesso il tutto in diretta.

