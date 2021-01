Olanda: crisi politica, oggi giorno della verità per Rutte

(ANSA) - BRUXELLES, 15 GEN - Tensione politica alle stelle a L'Aja. Oggi è il giorno della verità per il governo di centrodestra del premier olandese Mark Rutte che rischia di saltare sull'onda di uno scandalo legato ai sussidi per l'infanzia.

I leader dei partiti della maggioranza (Vvd, Cda, D66 e i Cristiani Uniti) sono riuniti da questa mattina per decidere il destino della squadra di governo.

La tensione è aumentata ieri con le dimissioni del leader del Partito laburista (PvdA) all'opposizione, Lodewijk Asscher, che fu ministro per gli Affari sociali e l'occupazione in un precedente governo Rutte tra il 2012 ed il 2017. Le sue dimissioni hanno ulteriormente aumentato la pressione politica sull'esecutivo.

Il caso, riferisce la stampa locale, è nato dopo che i funzionari del fisco hanno accusato ingiustamente circa 20mila famiglie di frode, facendone indebitare molte per rimborsare le indennità per l'infanzia. (ANSA).