Covid: Berlino, prendere molto sul serio mutazione virus

(ANSA) - BERLINO, 15 GEN - "Il governo osserva con grande attenzione" gli effetti della mutazione del Covid, che si è diffusa in Gran Bretagna e Irlanda, "e anche i Laender devono prenderla molto sul serio". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, parlando del vertice fra la cancelliera e i ministri-presidenti delle regioni sulla pandemia di martedì prossimo. Il portavoce ha sottolineato che il Robert Koch Institut ha affermato che "il numero dei nuovi contagi in Germania è ancora troppo alto" e si procede troppo lentamente verso l'obiettivo della soglia dei 50 nuovi contagi su 100 mila abitanti in sette giorni.(ANSA)