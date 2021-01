Sciatore italiano travolto e ucciso da una valanga in Savoia

(ANSA) - GRENOBLE, 14 GEN - Il corpo di uno sciatore italiano di 40 anni, disperso da mercoledì sera, è stato trovato giovedì mattina sepolto nella neve a Courchevel, in Francia, sulle montagne della Savoia. Lo hanno riferito all'Afp i servizi di soccorso alpino. Il 40enne, partito mercoledì nell'area della stazione sciistica per un'escursione di sci alpinismo, è stato vittima di una valanga.

La vittima, che da tempo risiede nella regione francese, avrebbe dovuto recarsi ieri a prendere il figlio alle 16; dopo alcune ore è stata segnalata la sua scomparsa alle autorità competenti di Bourg-Saint-Maurice, che hanno avviato un'indagine. Le ricerche si sono protratte anche per parte della notte. Infine il corpo dell'italiano è stato ritrovato questa mattina a 2.200 metri, quando sono riprese. Era sepolto nella neve nei pressi della ski area.

Si tratta della prima vittima di valanghe della stagione in questa zona. "Dopo l'ultima nevicata e con il vento, il manto nevoso è particolarmente instabile. Il rischio valanghe è 4 su una scala di 5", ha detto Patrice Ribes, comandante della gendarmeria d'alta montagna di Bourg-Saint-Maurice, chiedendo "la massima cautela". (ANSA).