Covid: Svezia, 6.580 nuovi casi

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Svezia con 6.580 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato l'Istituto nazionale della sanità secondo quanto riportato dal Guardian. Ci sono state anche altre 351 vittime di Covid-19 per un totale di 10.185 dall'inizio della pandemia su una popolazione di soli 10 milioni di abitanti.

Il tasso di mortalità in Svezia è molto più alto di quello dei paesi nordici vicini ma più basso di tanti Paesi europei che hanno attuato il lockdown contro la pandemia. (ANSA).