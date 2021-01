Covid: parlamento danese sospende alcune attività per 1 mese

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - In Danimarca, il parlamento interromperà alcune attività per un mese, compresi i dibattiti su diversi nuovi progetti di legge, a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo riferisce il media locale Ritzau.

La scorsa settimana, la Danimarca ha annunciato che avrebbe consentito l'ingresso nel Paese solo ai voli in cui ogni passeggero fosse risultato negativo al Covid-19 e ha emesso una guida per sconsigliare ai cittadini qualsiasi viaggio all'estero. (ANSA).