Recovery: Ue, piena fiducia, l'Italia farà del suo meglio

(ANSA) - BRUXELLES, 12 GEN - "Non commentiamo le situazioni politiche all'interno dei Paesi membri, lavoriamo con le autorità italiane e abbiamo piena fiducia che l'Italia farà del suo meglio per presentare e avviare il piano nazionale del Recovery, per beneficare dei fondi di Nex GenerationEu quando saranno disponibili". Così il portavoce della Commissione europea Eric Mamer ha risposto a una domanda dei giornalisti che chiedevano di commentare la situazione politica in Italia.

