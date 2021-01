Anche Brigitte Macron ha avuto Covid fra Natale e Capodanno

(ANSA) - PARIGI, 09 GEN - Brigitte Macron è risultata positiva al Covid-19 il 24 dicembre a Bregancon, nel sud della Francia, residenza estiva dei presidenti della Repubblica. Lo si apprende dalla radio Europe 1. La "premiere dame" era già in isolamento essendo stata in contatto con il presidente Emmanuel Macron, risultato positivo il 17 dicembre.

Secondo la radio, la consorte del presidente ha potuto far ritorno a Parigi dopo un tampone negativo sei giorni dopo. Ha ripreso le sue normali attività il 4 gennaio, precisa l'Eliseo.

Quando Emmanuel Macron è risultato positivo al tampone già in serata ha lasciato l'Eliseo per isolarsi nella residenza dei presidenti a Versailles, la "Lanterne". Macron ha avuto febbre, tosse e stanchezza ed è rimasto isolato per 7 giorni. Brigitte era rimasta all'Eliseo, poi si era spostata nel sud, nella residenza estiva di Bregancon. Lì, la coppia - tornata negativa al Covid-19 - ha trascorso insieme il Capodanno. (ANSA).