Macron a celebrazioni 25 anni morte Mitterrand, polemiche

(ANSA) - PARIGI, 08 GEN - Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è unito al suo predecessore socialista, Francois Hollande, e ad altri rappresentanti del partito della gauche francese nel cimitero di Jarnac, nel sud-ovest della Francia, per celebrare il 25/o anniversario della morte di François Mitterrand.

Non poche polemiche, a sinistra, ha suscitato la decisione di Macron di rendere omaggio ad un personaggio simbolo dei socialisti, il primo che portò la gauche al potere.

I primi ad arrivare a Jarnac sono stati una ventina di familiari e amici intimi del defunto presidente. Hanno deposto fiori e corone davanti alla tomba. In prima fila, Hollande e la ex compagna Ségolène Royal, ex giovane ministra di Mitterrand, ma anche l'attuale primo segretario del PS, Olivier Faure, che ha deposto una corona a nome del partito.

Poco dopo è arrivato Macron, dopo aver twittato un breve messaggio: "25 anni dopo la sua morte, l'eredità del presidente François Mitterrand è sempre viva. I suoi due mandati continuano a rendere fertile la nostra storia collettiva". Tutti hanno osservato insieme un minuto di silenzio.

Faure ha provato a spegnere le polemiche che già da qualche giorno sono divampate a sinistra per la presenza di Macron a Jarnac, definendo "normale" che l'attuale capo dello stato sia venuto a rendere omaggio ad un "illustre predecessore".

Aggiungendo che aveva fatto il medesimo gesto per Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing e Jacques Chirac. "Ma - ha aggiunto - non vedo niente in comune fra loro nella politica che conducono. Macron è un presidente camaleonte, che si è identificato in ognuno di loro ma che porta avanti una politica vicina a Nicolas Sarkozy".

Macron proseguirà la sua visita nella piccola città di 4.500 abitanti, rendendo omaggio alla casa natale di Mitterrand. Non è previsto alcun discorso da parte sua.

Mitterrand, primo presidente socialista della Quinta repubblica, rimase all'Eliseo 14 anni, dal 1981 al 1995. Morì a 79 anni, l'8 gennaio 1996, a Parigi e fu sepolto a Jarnac 3 giorni dopo. (ANSA).