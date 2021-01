Covid: Gb, record di casi e morti a 68.000 e 1.325

(ANSA) - LONDRA, 08 GEN - Nuovi picchi assoluti di contagi e di morti per Covid nel Regno Unito, alle prese con il dilagare di varianti più virulente del coronavirus emerse in queste settimane, che salgono rispettivamente a 68.053 e a 1.325 nelle ultime 24 ore secondo i dati odierni diffusi dal governo britannico.

Mentre è record anche dei test quotidiani, che schizzano a quasi 620.000. Intanto l'indice Rt di diffusione dell'infezione - calcolato prima dell'entrata in vigore del terzo lockdown - è stato rivisto da 1,1-1,3 a 1-1,4, in lieve calo nei territori meno colpiti, ma in aumento nelle aree più investite dalla nuova variante come quella di Londra. (ANSA).