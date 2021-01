Covid: Gb, presto obbligo tampone per arrivi internazionali

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Tutti i passeggeri internazionali in arrivo in Inghilterra e Scozia, inclusi i cittadini del Regno, dovranno presto sottoporsi ad un test anti-Covid prima della partenza ed esibire un risultato negativo per entrare nel Paese: lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, secondo quanto riporta la Bbc.

Il test si dovrà fare fino a 72 ore prima dell'imbarco. La nuova misura dovrebbe entrare in vigore all'inizio della settimana prossima in Inghilterra e "al più presto" in Scozia.

Simili misure sono allo studio anche per il Galles l'Irlanda del Nord. (ANSA).