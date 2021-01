Covid: Danimarca, in arrivo i passaporti sanitari

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - I passaporti sanitari che attestano l'avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 saranno introdotti in Danimarca entro gennaio. Lo ha confermato il ministero della Salute danese citato dal Guardian.

Coloro che sono stati vaccinati potranno scaricare il documento e stamparlo per mostrarlo quando si richieda l'attestazione dell'avvenuta vaccinazione.

Una decisione che arriva nel mezzo di un dibattito sulle implicazioni per i diritti umani dei vaccini.I critici affermano che chi sceglie di non essere vaccinato non dovrebbe essere discriminato. (ANSA).