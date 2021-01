Macron ricorda Charlie Hebdo a sei anni dalla strage

(ANSA) - PARIGI, 07 GEN - "Sei anni. Lo stesso cordoglio. La stessa determinazione a non indietreggiare mai dinanzi a chi attacca le nostre vite, la nostra nazione, la nostra cultura e i nostri valori": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un tweet pubblicato nel sesto anniversario della strage alla sede parigina di Charlie Hebdo.

In allegato, Macron aggiunge il messaggio da lui scritto sempre su Twitter quel tragico 7 gennaio 2015: "Inorridito.

Senza voce. Tutti i miei pensieri vanno alle vittime e i loro cari. #JeSuisCharlie". (ANSA).