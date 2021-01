Covid: lockdown in Catalogna per 10 giorni

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Nuove restrizioni in Catalogna a partire dal 7 gennaio dopo la relativa tregua del periodo natalizio. Il governo catalano - scrive la Vanguardia - ha approvato un lockdown di 10 giorni che prevede limitazioni alla mobilità tra comuni, la chiusura dei centri commerciali e l'apertura, nei fine settimana, solo dei negozi di beni essenziali. Lo ha annunciato la ministra della Salute, Alba Vergés, che ha sostenuto la necessità di queste nuove misure "per ridurre ulteriormente i contatti sociali e cercare di tenere a bada il virus".

Vergés ha annunciato che le scuole, come previsto, apriranno lunedì 11, anche se saranno vietate le attività extrascolastiche. L'attività fisica è consentita solo all'esterno. (ANSA).