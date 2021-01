Spagna: da oggi stop ai monopattini sui marciapiedi

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Tempi duri in Spagna per gli amanti dei monopattini elettrici: da oggi questi mezzi non potranno più viaggiare sui marciapiedi, nelle zone pedonali e nei tunnel urbani. Le restrizioni, riporta il quotidiano El Pais, si applicano a livello nazionale.

D'ora in poi, inoltre, chi viene fermato alla guida di un monopattino può anche essere sottoposto al test dell'etilometro e non si potrà più viaggiare in due.

E' allo studio, intanto, l'introduzione di un'assicurazione obbligatoria per il loro utilizzo.