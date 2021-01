Repubblica Ceca: serpente a sonagli morde bimba in giardino

Una bambina di otto anni è stata attaccata da un grosso serpente velenoso nella Repubblica Ceca mentre giocava in giardino. Il rettile, probabilmente un serpente a sonagli secondo gli esperti, ha morso il piede della bimba attraverso la scarpa. Lo riporta il tabloid tedesco Bild.

La polizia e i vigili del fuoco hanno cercato il serpente per ore ma senza successo. Intanto, e le autorità hanno aperto un'inchiesta su presunte lesioni personali colpose. Sono in corso inoltre le ricerche per rintracciare il proprietario dell'animale.

Per ora non si hanno notizie sulle condizioni della piccola.