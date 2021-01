Covid: Grecia prolunga lockdown fino al 10 gennaio

- ATENE, 02 GEN - Il governo greco ha annunciato che il lockdown per contenere il contagio del coronavirus sarà esteso fino al 10 gennaio, dopo un notevole allentamento delle misure in occasione delle feste di Natale e fine anno.

Le misure restrittive decise a novembre - che prevedono il rigido coprifuoco notturno e il lockdown tranne per necessità durante il giorno, avrebbero dovuto cessare il 7 gennaio, ma sono state estese di tre giorni come "misura preventiva", per evitare che la situazione si aggravi e non sia poi possibile aprire le scuole l'11 gennaio, ha detto alla tv il portavoce del governo di Atene, Stelios Petsas. Le misure erano state allentate per il Natale, che in Grecia, a differenza di altri Paesi di fede ortodossa in cui si celebra il 7 gennaio, viene festeggiato il 25 dicembre, come da calendario Gregoriano.

In Grecia ci sono stati finora 4.881 morti e 139.447 casi di Covid-19 su una popolazione di 10,7 milioni e la seconda ondata, in primavera, è stata ben più grave della prima.