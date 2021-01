Capodanno: in Francia un 25enne decapitato da un petardo

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Orrore in Francia dove la notte di Capodanno un 25enne è stato decapitato da un petardo. Lo riportano i media francesi.

L'incidente è avvenuto nella città di Boofzheim, vicino a Benfeld, nel Basso Reno. Le circostanze esatte della tragedia non sono ancora note.

Un altro giovane, di 24 anni, ha subito gravi ferite al volto ed è stato ricoverato in ospedale. Sempre nel Basso-Reno altre tre persone sono rimaste ferite a causa dei botti di Capodanno.

Una di loro ha perso un dito. (ANSA).