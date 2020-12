Brexit: padre di Boris Johnson chiede nazionalità francese

La soddisfazione per aver raggiunto un accordo sulla Brexit con Bruxelles non è durata molto per Boris Johnson. Poche ore dopo la firma sull'intesa del premier britannico suo padre, Stanley, ha annunciato pubblicamente di aver fatto domanda per ottenere la cittadinanza francese e così mantenere il legame con l'Unione europea.

Johnson senior, che aveva votato Remain al referendum sul divorzio dall'Europa nel 2016, ha spiegato a radio Rtl che sua madre era nata in Francia da madre francese. "In pratica lo sono anche io e questa cosa mi rende molto felice", ha detto l'ottantenne in perfetto francese. "sarò sempre europeo. Non si può mica dire ai britannici: non siete più europei. Avere legami con l'Unione europea è importante", ha aggiunto il papà di Boris. (ANSA).