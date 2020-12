Ue-Cina, al via teleconferenza su accordo per investimenti

(ANSA) - BRUXELLES, 30 DIC - Al via la teleconferenza Ue-Cina, per concludere i negoziati sull'accordo per gli investimenti.

Per la Ue partecipano il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e della Commissione, Ursula von der Leyen, mentre per la Cina il presidente Xi Jinping. Al gruppo, in una fase successiva, si uniranno anche la cancelliera Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. (ANSA).