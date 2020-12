Terremoto Croazia: centrale Krsko da domani operativa

(ANSA) - BELGRADO, 30 DIC - La centrale nucleare di Krsko, in Slovenia, non ha subito "alcun danno" dal terremoto che ha colpito la Croazia martedì e questa sera sarà ricollegata alla rete nazionale. Lo ha annunciato il management della centrale nucleare di Krsko (Nek) in un comunicato pubblicato oggi sul sito ufficiale dell'impianto.

"Dopo lo spegnimento automatico" seguito al terremoto di ieri, "le apparecchiature" della centrale "sono state sistematicamente ispezionate e testate" ed è stato confermato che "l'impianto non ha subito alcun danno, i sistemi funzionano correttamente", ha detto la Nek.

"Il riavvio dell'impianto e la riconnessione alla rete nazionale è previsto per oggi, alle ore 22 circa. Fino ad allora, si svolgeranno le procedure di avvio e collaudo del reattore e dei sistemi dell'impianto. Ci aspettiamo che la centrale raggiunga il 50% di capacità durante la notte e che raggiunga il pieno carico domani". (ANSA).