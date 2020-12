Covid: Berlino, dati dimostrano brutalità virus

(ANSA) - BERLINO, 30 DIC - "1129 famiglie vivranno il passaggio al nuovo anno in lutto. Questi dati dimostrano quanto questo virus possa colpire in modo brutale". Così il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, commentando il record dei decessi registrato oggi dal Robert Koch Institut, che ha segnalato 1129 vittime nelle ultime 24 ore. "Non vedo come si potrebbe tornare a una modalità pre-lockdown" dopo il 10 gennaio. Spahn ha poi chiarito di non voler anticipare il dibattito del vertice del 5 gennaio fra Stato e Regioni. (ANSA).