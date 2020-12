Terremoto Croazia:centro Petrinja distrutto,almeno un morto

(ANSA) - BELGRADO, 29 DIC - Il centro di Petrinja, epicentro del sisma in Croazia, una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, sarebbe stato completamente distrutto dalla scossa di terremoto di magnitudo 6.3 avvenuta a metà giornata. Come riferiscono i media locali, per ora vi sarebbe una vittima, un minore. (ANSA).