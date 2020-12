Terremoto Croazia: calciatore Lovren offre suo hotel

(ANSAmed) - BELGRADO, 29 DIC - Il calciatore croato Dejan Lovren, vicecampione del mondo con la nazionale del suo Paese, ha messo a disposizione un hotel di sua proprietà per le persone sfollate in conseguenza del forte terremoto di oggi nel suo Paese. "Cari abitanti di Petrinja, metto a disposizione il mio hotel a Novalja per 16 delle famiglie più colpite dal sisma. Se ne avete bisogno, contattate i miei collaboratori", ha scritto Lovren su Instagram - come riferito dai media regionali.

Petrinja, cittadina a 50 km a sud di Zagabria epicentro del sisma, è stata semidistrutta dalla violenta scossa di magnitudo 6.4 registratasi oggi alle 12.20.

Lovren, che gioca come difensore centrale, ha lasciato il Liverpool per trasferirsi allo Zenit di San Pietroburgo.

