Covid: Guterres,2020 anno tragedie,ma vediamo raggi speranza

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - "Il 2020 è stato un anno di prove, tragedie e lacrime. Il covid ha sconvolto le nostre vite e ha gettato il mondo nella sofferenza e nel dolore". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nel suo video messaggio di fine anno.

"Ma ci aspetta un nuovo anno, e con esso vediamo raggi di speranza - ha proseguito -, persone che tendono una mano ai vicini e agli estranei, lavoratori in prima linea che danno il massimo, scienziati che sviluppano vaccini a tempo di record, Paesi che assumono nuovi impegni per prevenire la catastrofe climatica".

Per Guterres, "se lavoriamo insieme in unità e solidarietà, questi raggi di speranza possono raggiungere il mondo, questa è la lezione di questo anno così difficile". "Guarire dall'impatto di un virus mortale, guarire economie e società distrutte, guarire dalle divisioni, e iniziare a curare il pianeta - ha concluso Guterres -. Questo deve essere il nostro proposito per il 2021". (ANSA).