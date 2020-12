Covid: in Turchia superate le 20 mila vittime

(ANSA) - ISTANBUL, 28 DIC - Sono 15.197 i casi e 257 le vittime di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Turchia, dove i decessi complessivi superano la soglia dei 20 mila, arrivando a 20.135, e i contagi salgono 2.162.775. I pazienti in gravi condizioni calano a 4.251, mentre i guariti crescono di 22.203 e diventano in tutto 2.037.433. Lo riferisce nel suo bollettino quotidiano il ministero della Salute di Ankara.

Intanto, al termine dell'ultima riunione di gabinetto dell'anno sull'emergenza coronavirus, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha confermato stasera che la prima fornitura di vaccini dell'azienda cinese Sinovac è attesa in Turchia entro Capodanno.

(ANSA).