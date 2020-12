Vax Day: donne di 78 e 96 anni le prime in Francia e Spagna

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Una donna di 78 anni, Mauricette, ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il covid-19 questa mattina in Francia, a Sevran, alla periferia di Parigi.

In Spagna la prima è stata Araceli Rosario Hidalgo, di 96 anni, residente della casa di riposo Los Olmos a Guadalajara, in Castilla-La Mancha: "E vediamo se riusciamo a far andare via questo virus", ha detto. Dopo di lei è stata vaccinata Mónica Tapias, dipendente 48enne della casa di riposo. "Oggi Arceli e Monica rappresentano una nuova tappa incoraggiante - ha twittato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez - Un giorno di emozione e di speranza". (ANSA).