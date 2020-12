Covid: vaccinata la prima persona in Svizzera

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 23 DIC - La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è iniziata anche in Svizzera: prima a ricevere il farmaco è stata una donna di oltre 90 anni nel cantone di Lucerna, residente in una struttura per anziani. Lo ha reso noto il dipartimento della sanità cantonale.

Le prime 107.000 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech sono state consegnate martedì in Svizzera, poi ridistribuite dall'esercito ai cantoni. La vaccinazione è gratuita e su base volontaria in tutto il Paese. Anche altri cantoni hanno annunciato che oggi effettueranno le prime vaccinazioni. A Ginevra, invece, la campagna inizierà il 28 dicembre. (ANSA-AFP).