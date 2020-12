Brexit: alle 18 Barnier aggiorna eurodeputati sul negoziato

(ANSA) - BRUXELLES, 22 DIC - Il caponegoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, incontrerà oggi alle 18 gli eurodeputati membri del gruppo di coordinamento sulle relazioni col Regno Unito per aggiornarli sul negoziato in corso, che prosegue anche in queste ore. Secondo quanto si apprende, sempre nell'ambito del negoziato ieri la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha avuto una conversazione telefonica con il premier Boris Johnson. (ANSA).