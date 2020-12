Oms, la nuova variante del Covid non è fuori controllo

(ANSA) - GINEVRA, 21 DIC - La nuova variante inglese del Covid "non è fuori controllo". E' l'assicurazione che viene dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Lo ha detto il responsabile dell'emergenza sanitaria dell'OMS Michael Ryan, chiedendo l'applicazione di misure sanitarie comprovate.

"Abbiamo avuto un R0 (tasso di riproduzione del virus) molto superiore a 1,5 in momenti diversi durante questa pandemia e l'abbiamo controllato. Questa situazione non è quindi, in questo senso, fuori controllo ", ha detto Ryan. (ANSA).