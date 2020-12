Germania: Soeder in vantaggio come candidato cancelliere

(ANSA) - BERLINO, 21 DIC - Era partito come candidato debolissimo, e invece i tedeschi preferirebbero proprio lui, il deputato Norbert Röttgen, alla guida della Cdu. Come candidato-cancelliere dei conservatori, la scelta della maggioranza del campione del sondaggio della Spiegel cade invece sul bavarese Markus Soeder, il governatore della Csu, rilanciato dalla pandemia. È in netto calo di consensi la figura di Armin Laschet, il ministro-presidente del Nordreno-Vestfalia. Stando al sondaggio, alla presidenza del partito, per la quale si voterà il 16 gennaio, il 31,7% ritiene adeguato Roettgen, il 28,8% l'avvocato finanziario Friedrich Merz, e solo l'11,8 Laschet.

Una graduatoria che non corrisponde, però, alle preferenze espresse all'interno del partito, che premia Merz col 38%, Roettgen col 28,9 e vede per Laschet solo un 11,1% di simpatizzanti. Alla domanda su chi sarebbe più adeguato come candidato cancelliere dei conservatori, gli intervistati rispondono nel 44,6% dei casi schiarandosi con Soeder, nel 17,7% per Merz; il 10,8 è a favore di Roettgen e solo il 3,3 nomina Laschet. (ANSA).