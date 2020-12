Variante Covid, anche Belgio sospende voli e treni da Gb

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Nel timore per la nuova variante del coronavirus, anche il Belgio sospenderà per precauzione i voli e i treni provenienti della Gran Bretagna almeno per 24 ore a partire dalla mezzanotte di stasera. Lo ha annunciato il premier belga Alexander De Croo, ripreso dai media locali.

Il Belgio si sta coordinando anche con la Francia visto che alcuni Eurostar provenienti dalla Gran Bretagna passano per il Paese vicino. Il premier ha quindi annunciato anche controlli sulle strade. (ANSA).