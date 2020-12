Di Maio sente familiari pescatori, 'il governo è con voi'

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Il governo è con voi", ha detto ministro degli Esteri Luigi Di Maio in video collegamento con le famiglie dei pescatori siciliani che stanno rientrando in Italia dopo oltre tre mesi di prigionia in Libia.

Presenti all'incontro, secondo quanto si apprende, anche gli armatori dei pescherecci, il sindaco di Mazara del Vallo e il ministro Alfonso Bonafede.

"Ce l'abbiamo messa tutta per riportate i pescatori in Italia prima di Natale. E ce l'abbiamo fatta. Quella di domani sarà una giornata storica", ha detto.

Il sollievo dei familiari dei pescatori si è sciolto in applausi durante l'incontro, secondo chi era presente all'incontro.

