Covid:'Variante virus può essere anche altrove, non solo Gb'

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - La nuova variante del coronavirus riscontrata nel Regno Unito "potrebbe essere presente anche all'estero". Lo ha sottolineato il consigliere scientifico del governo britannico Patrick Vallance. " I virus mutano continuamente, ci sono molte mutazioni nel mondo. questa è una particolare costellazione di mutamenti che riteniamo importante.

- ha spiegato - pensiamo che potrebbe essere presente in altri paesi, ma qui ve n'è una concentrazione. Potrebbe avere avuto origine qui, non lo sappiamo per certo". (ANSA).