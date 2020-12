Da domani 10 giorni di quarantena per chi entra in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 18 DIC - Da domani entra in vigore un obbligo di quarantena di dieci giorni per chiunque entri in Austria. Dopo 5 giorni sarà possibile 'riscattarsi' effettuando un test anti Covid. Lo ha annunciato il ministro degli interni Karl Nehammer. "Ci saranno controlli massicci ai confini", ha sottolineato il ministro. "Si tratta - ha detto - di un provvedimento necessario" per limitare il diffondersi della pandemia. (ANSA).