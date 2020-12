Brexit: Barnier, progressi, ma restano ultimi ostacoli

(ANSA) - BRUXELLES, 17 DIC - "In questa ultima fase dei colloqui, la trasparenza e l'unità sono importanti come sempre".

Lo scrive su Twitter il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier che questa mattina ha informato la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo sui negoziati in corso con il Regno Unito.

"Buoni progressi, ma rimangono gli ultimi ostacoli - ha aggiunto Barnier - Firmeremo solo un accordo a tutela degli interessi e dei principi dell'Ue". (ANSA).