Weber,Stato diritto? C'è legame soldi e rispetto principi Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 16 DIC - "Ora abbiamo un sacco di soldi sul tavolo, 1,8 trilioni di euro, prima di tutto da utilizzare per la solidarietà". Così il presidente del gruppo del Ppe al parlamento europeo Manfred Weber nel suo intervento alla Plenaria, accogliendo con favore l'accordo raggiunto sul bilancio a lungo termine dell'Ue. Weber ha anche apprezzato il meccanismo sullo Stato di diritto: "per la prima volta, abbiamo un legame tra il denaro dell'Ue e il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione". Weber si è poi augurato che la Commissione sia pronta ad applicare queste "regole in modo indipendente, a partire dal primo gennaio, sulla base dei fatti". (ANSA).